Ante el conflicto israelí-palestino, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) a actuar “con más energía” y reiteró que su gobierno está en contra del armamentismo y a favor de la paz.

“Nos gustaría mucho que se promoviera más, se insistiera en Naciones Unidas para detener la guerra en Gaza. Para detener la violencia y que se tome en cuenta que están perdiendo la vida miles de seres humanos, la mayoría inocentes porque hay que separar lo que hacen los gobiernos, los grupos de izquierda o de derecha que optan por la violencia.

“Hay que separar todo eso de los ciudadanos, de la gente inocente que padece de las guerras. Entonces Naciones Unidas debe actuar con más energía, tiene que haber más activismo y llevar una y otra vez al Consejo de Seguridad de la ONU el cese al fuego”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 14 de febrero en Palacio Nacional.

“Pero no guardar silencio, no caer en inmovilismo y no es para estar a favor o en contra, es para proteger la vida”, agregó.

“No condena sino buscar el cese a la agresión bélica que daña, que afecta, que causa la muerte de personas inocentes”, declaró.

López Obrador reiteró su desacuerdo en que el Congreso de EU destine dinero para la guerra y “salgan de manera hipócrita a decir que hay que resolver el problema migratorio cuando no destinan nada para ayudar a los pueblos pobres”.

