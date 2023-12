Tras el amago del presidente de Argentina, Javier Milei, de usar la fuerza pública contra las protestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los argentinos a no caer en la trampa de violencia pues hay muchas formas de desobediencia civil pacífica

“Que si le digo al pueblo argentino, como lo puedo decir a todos los pueblos del mundo es que no caigan en ninguna provocación, que es eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica, no hay que exponerse hay que evadir el acoso, pero eso no significa no protestar”.

Previo a inaugurar el primer tramo del Tren Maya, en Campeche, Campeche, el Presidente de la República recordó que hay que regresar a las lecciones de Gandhi, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, la no violencia.

“Por que quien no tiene la razón suele usar la fuerza para imponerse, la fuerza bruta, y no hay salida, hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia, nada más que yo no puedo meter en eso porque estoy gobernando a México y en nueve meses me retiro”.

Destacó que no se puede caer en la trampa de la violencia porque eso trae más sufrimiento y más desgracia.

El gobierno de Milei informó sobre la implementación de medidas más estrictas en respuesta a la protesta social que implican "sanciones severas a todos los que impidan la libre circulación de los argentinos”.

