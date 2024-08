En una nueva emisión de Con los de Casa, el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte junto Maite Azuela y el senador Germán Martínez, analizaron la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso y la reforma al Poder Judicial.

Para el representante del Partido Acción Nacional (PAN), el presidente Andrés Manuel López Obrador "le va a heredar un tiradero institucional" a su sucesora, Claudia Sheinbaum.

"No están a la altura, este tiradero, de este muchacho que ya se va, empaca las maletas deja un tiradero en la casa, se va y se lo deja a la que sigue. No la merece una legitimidad de 35 millones de mexicanos, menos la primera mujer presidenta, la deja débil. Me preguntó ¿Para qué? para hacerla una Dilma (Rousseff) que luego caiga.

"¿Para qué la deja con todo ese poder, con todo este tiradero? Sin jueces, sin diputados, sin senadores, sin dinero en las arcas y con el crimen suelto, tocando las puertas de su partido", aseguró Martínez.

Asimismo, el senador aseveró que la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso es un "atraco constitucional" porque debería ser plural y debe favorecer el sistema de contrapresos. Mientras que acusó que los consejeros del INE que voten por la mayoría calificada estarán traicionando a Morelos, a Madero y a Juárez.

"La oposición seremos completamente irrelevantes", expresó.

Sobre la reforma judicial, Germán Martínez no negó que haya corrupción o nepotismo en el Poder Judicial, pero aseguró que el camino no es derrumbarlo sino extirpar a estos funcionarios.

Para el panista el presidente López Obrador se está comportando más como Santa Anna que como Benito Juárez. "Quieren una justicia por aplauso, Claudia Sheinbaum tener va a tener 2 tareas, la de gobernar a México y gobernar a su partido", dijo.

Finalmente, acusó a López Obrador de proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. "Está heredando patas pa' rriba por un capricho. Atrás del Poder Judicial, viene la desaparición de los órganos autónomos, la militarización, sin haber anunciado con los que verdaderamente va a gobernar (Claudia Sheinbaum), el secretario de Marina y de la Defensa", reclamó.

