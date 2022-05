Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el tiroteo en un supermercado en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos, que dejó 10 muertos durante el sábado, y aseguró que estos actos se deben de combatir convenciendo y persuadiendo con educación y no con el uso de la fuerza.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que él considera que mal se tiene que combatir haciendo el bien.

“Hay lugares en donde se piensa que todo debe de ser por la fuerza. Imagínense, el gobernador de Texas, no lo considero una mala persona, no lo conozco, pero se burla −antes, ahora ya no lo hace− de que dije lo de 'abrazos, no balazos'. Chocan con su mentalidad, no es que sea un hombre malo, de mala fe, es que son dos pensamientos distintos.

“Yo sí creo que lo mejor es enfrentar el mal haciendo el bien, eso es lo que yo pienso, y la no violencia. Lamento mucho lo que pasó en Estados Unidos de este asesinato de afroamericanos por racismo. Eso lo tenemos que combatir y no con el uso de la fuerza, convenciendo, persuadiendo con educación, con la concientización”, dijo.

Joven asesina a 10 personas por "motivación racial"

Este sábado un joven blanco de 18 años, fuertemente armado, mató a tiros a 10 personas en una tienda de Buffalo, Nueva York, en un ataque de presunta "motivación racial" que retransmitió en directo, dijeron autoridades.

El atacante, que llevaba un casco y equipo táctico, fue detenido después de la matanza, dijo el comisario de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, en una conferencia de prensa, quien detalló que 10 personas murieron y tres resultaron heridas, de las cuales 11 eran negras.

jabf