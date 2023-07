El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad y se castigará a los responsables por la muerte de una niña de 6 años que quedó prensada por una falla de un elevador en el Hospital General del IMSS, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros no actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber 'chivos expiatorios'”, mencionó.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que se trata de un caso muy triste y lamentable, por lo que no puede haber impunidad.

“De acuerdo con el informe que nos dieron hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa del mantenimiento, no lo arreglaron y no dejaron señalamientos que no podía usarse”, dijo.

Explicó que cuando la menor bajaba para ser tratada quedó atrapada porque falló el elevador, “o sea, estaba descompuesto, muy triste esta situación se va a castigar a los responsables”.

Dijo que al término de la mañanera se dará un informe porque se deben conocer en qué condiciones se dio el contrato, cuál es la empresa y quiénes son los responsables.

Con información de Pedro Villa y Caña