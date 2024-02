El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, contamine el aire de la zona conurbada de Monterrey y acusó que la contaminación que se registra tiene que ver con otras empresas, “nada más que se les ha hecho fácil echarle la culpa la refinería”.

Señaló que poco a poco se tiene que ir aplicando las normas ambientales, que no haya violaciones ni privilegios para ciertas empresas, pero indicó que esto tendrá que ser pasando el proceso electoral, porque “todo se usa con propósitos politiqueros”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que se puede probar que la refinería cuida y se apega a las normas que establecen las leyes ambientales.

“Hay un hecho, la contaminación en Monterrey, en la zona conurbada que tiene que ver con la presencia de muchas empresas.

“Últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereyta; se han hecho estudios, se puede probar, un día vamos a invitar aquí al gerente de la refinería y a los responsables de Pemex para que expliquen cómo la refinería cuida el no afectar el no violentar las normas, el apegarse a las normas que establecen las leyes y muy claramente se pude constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas. Nada más que se les ha hecho fácil echarle la culpa a la refinería, por eso es mejor aclarar, informar y vamos a hacerlo”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que poco a poco se tiene que ir aplicando las normas ambientales, que no haya violaciones ni privilegios para ciertas empresas y que no haya corrupción y “se cuide la salud de la gente”.

“No creo que sea, sinceramente lo digo, el momento más adecuado porque estamos en temporada electoral, entonces todos se usa con propósitos políticos, electorales o politiqueros, de modo que es un asunto que hay que atenderlo, desde luego, pero esperar a que asienten las cosas.

“Ya son cuatro meses los que faltan, menos, tres meses y como 20 días y ya”, dijo.

