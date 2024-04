Después de que en días pasados sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los maestros lo acusaron de “fresa” por no cancelar la “Ley Zedillo” ni la “Ley Calderón”, en el marco de la reforma de pensiones.

“¡Qué me reclaman, qué me reclaman! Que soy un moderado, un fresa porque no cancelé las dos reformas que afectan a los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones, que me quedé corto, que no se canceló la ley Zedillo ni la ley Calderón.

Eso es lo que me reclaman”, contó López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 19 de abril en Palacio Nacional.

"¡Aumento salarial o paro nacional", gritaron los dirigentes de la CNTE luego de sostener una reunión el pasado lunes 15 de abril con el presidente López Obrador.

Tras el encuentro de tres horas en Palacio Nacional, los trabajadores de la educación salieron exigiendo un aumento de salario o continuarían con paro de labores.

El pasado lunes 1 de abril los dirigentes de la CNTE ya habían informado que mantendrían el paro tras una reunión con el presidente López Obrador, pues el diálogo se interrumpió durante cuatro años porque se han acumulado varios problemas y al actual gobierno le queda poco tiempo, mencionaron.

