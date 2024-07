Al manifestar que “así lo establece la ley de leyes: la Constitución”, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió nuevamente en defensa de que Morena y partidos aliados tengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y acusó que hay una especie de “rebelión” en la oposición y de sus “achichinchles” de no acatar y violar lo que dice la Constitución.

El jefe del Ejecutivo federal acusó que cuando la oposición dominaba el Poder Legislativo ellos mismos hicieron estas leyes que les convenían, pero como “olvidaron en cambiarlas” y ya no les conviene “ya no las quieren respetar”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal acusó que la oposición no quiere que Morena y partidos aliados tengan mayoría calificad para reformar la Constitución y que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial.

“Parece como que no están claro o no quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles que hablan de una sobrerrepresentación porque el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada que le va a permitir reforma la Constitución, y ellos no quieren que se tenga esa mayoría califica para reformar la Constitución, entre otras cosas, porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial”.

El presidente López Obrador argumento que si Morena, PT y PVEM obtuvieron el 85% de los distritos electorales “¿por qué no va tener mayoría calificada?”.

“Nosotros no queremos que haya antidemocracia en nuestro país, somos demócratas auténticos, sinceros, y rechazaron la reforma electoral que propusimos en donde se arreglaba este asunto de la sobrerrepresentación ¿y qué hicieron? votaron en contra para mantener o que ellos habían aprobado en la Constitución, pero ahora ya no quieren respetar lo que está en la Constitución y empiezan a decir `¿Cómo si sacaron 52%, %5% van a tener 66% hay una sobrerrepresentación? Sí, así lo establece la ley de ley, así está en la Constitución, pero también es como se quiera interpretar porque si hay 300 distritos electorales federales y el movimiento de transformación gana el 85%, ¿por qué no va tener mayoría calificada? De 300 distritos, el movimiento de transformación gana el 85%. ¿Qué porcentaje gana el bloque conservador? Pues como el 10%, 10%, 12%, y MC, 3% o 4%.”

El Mandatario federal acusó que, al buscar que se apruebe la reforma al Poder Judicial, la oposición quiere seguir manteniendo un Poder Judicial corrupto al servicio de una minoría.

“Un Poder Judicial que le cuesta mucho al pueblo porque se pagan sueldos elevadísimos a jueces, magistrados ministros, dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para que esos supuestos impartidores de justicia se dediquen nada más a proteger a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco en contra del pueblo, de la mayoría de los mexicanos y de los interés de la nación. Ese es el fondo de todo”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que nunca había visto “tan descarados, tan deshonestos”, y enseñando el cobre a la oposición como ahora.

“Siempre me han parecido gente -con todo respeto- de pocos principios o sin ideales, oportunistas, corruptos, inmorales, pero se cuidaban y ahora están completamente descarados”.

“Están queriendo que se viole la Constitución y ahora van a ver por qué. Si hay algo que está muy claro en la Constitución, pero además hay antecedentes, porque cuando ellos dominaban en el gobierno y desde luego en el Poder Legislativo ellos hicieron las leyes que les convenías y como se olvidaron en cambiarla y siguen esas mismas leyes, ahora que ya no les conviene y ya no las quieren respetar”, dijo.









































