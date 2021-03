El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Acuerdo Nacional por la Democracia -que firmó esta tarde junto con los gobernadores- no es algo innecesario, pues señaló que todos los mandatarios locales deben de ayudar a que se garanticen elecciones limpias, y manifestó que, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no fue invitado, tiene que hacer su trabajo como corresponde, y no hacerse de la vista gorda con los fraudes electorales como, aseguró, lo hacía en el pasado.

“Si es un Acuerdo Nacional por la Democracia, presidente, ¿no era necesario, conveniente la participación o convocatoria al INE o las autoridades electorales?”, se le preguntó.

“El INE tiene que hacer su trabajo como corresponde, pero estamos en una etapa nueva y, repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que este acuerdo busca que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales "que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, “que no haya ‘carrusel’, ‘urnas embarazadas’, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas".

También lee: "Todos nos comprometimos a respetar la voluntad del pueblo": AMLO sobre Acuerdo Nacional por la Democracia

“Todo esto que pasaba, que es una vergüenza, que tampoco veía el INE, incluso a los que están, que se hacían de la vista gorda”, dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que este acuerdo será una gran contribución para que estas elecciones se lleven a cabo en libertad. “Es todo un acontecimiento, es un antes y un después, un parteaguas”.

Pidió a la población que ayude a vigilar el proceso electoral y denuncie si hay alguna irregularidad, y recordó que el fraude electoral es considerado ya como un delito grave y que no tiene derecho a fianza.

También lee: Acuerdo Nacional por la Democracia "puede ser útil": Juan Manuel Carreras

“Si se demuestra que se cometió un delito electoral, va a la cárcel la persona y no tiene derecho a fianza, porque ya se modificó la Constitución, ya es delito grave.

“Entonces, que se sepa y que lo sepan los de arriba, y que lo sepan los operadores, porque a lo mejor los llamados ‘mapaches electorales’ no están informados y piensan que va a ser lo mismo de siempre. Pues no, no”, agregó.

jabf