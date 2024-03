Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, se manifestó por segundo día consecutivo en el exterior de Palacio Nacional para tratar de entregar la “pala de mando” al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora vistió jersey, guante y gorra de beisbol.

Sin embargo, el Ejecutivo no la volvió a recibir ni tampoco personal de Atención Ciudadana la atendió, ni el equipo de Comunicación de Presidencia.

La activista comentó que llegó caracterizada de beisbolista porque a las madres buscadoras no las escucha ni atiende.

“Ayer no tuve resultados como madre buscadora, vengo vestida de beisbolista para ver si tengo resultados, que me pueda atender y recibir esta pala que yo le quiero entregar”, dijo.

Llegó con un letrero que decía: “Presidente, soy beisbolista, ¿me deja pasar?”, ya que el Ejecutivo es fanático de este deporte.

La activista reiteró que el Mandatario la ve como adversaria. “A las madres de México no nos quiere, nos ve como oposición o como politiquería, no nos quiere recibir”, afirmó.

Agregó que López Obrador en campaña prometió que las víctimas y las madres buscadoras serían prioridad.

“Nos quedó a deber todas las promesas, no ha hecho nada por los desaparecidos”, denunció.

La madre buscadora ha señalado que ella ha realizado el trabajo que deberían hacer las autoridades correspondientes y dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que la Secretaría de Gobernación está minimizando las cifras que presentó este lunes durante la conferencia de prensa del Ejecutivo federal.

Al finalizar la conferencia de prensa de este martes, la activista recalcó que buscará al Presidente hasta encontrarlo y que escuche sus demandas.

“Sigue esta búsqueda, yo no me voy a rendir, yo voy a seguir luchando por que el Presidente me escuche a mí, que no me escuche por intermediarios como los del gobierno, que dicen que todo está bien”, aseveró.

Ceci Flores pedirá al Ejecutivo federal que realice un pacto con la delincuencia ante los miles de desaparecidos en México.

Añadió que difundirán la ficha de búsqueda del Presidente hasta tener diálogo con él: “Vamos a hacer una ficha de búsqueda de él, que lo estamos buscando y desapareció al entrar al Palacio de gobierno”.

La ficha de búsqueda se difundirá mediante redes sociales y en las inmediaciones de Palacio Nacional. “La vamos a visibilizar”, aseguró la activista.