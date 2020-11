AMLO: gobierno ya no está secuestrado por una minoría

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que el gobierno federal ya no está “secuestrado” por una minoría, por lo que, señaló, se apoya a todos los mexicanos, pero se le da preferencia a los pobres.

Tras firmar el decreto de apoyos para patrones y trabajadores del campo hasta 2023, el mandatario manifestó que su administración representa a todos los mexicanos.

“Se está atendiendo a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Ya el gobierno no está secuestrado, no está tomado por una minoría, ya el gobierno representa a todos los mexicanos. Esa es la transformación”, dijo.

Lee más: Con cuadro agradecen a AMLO apoyo a jornaleros en Baja California

Acompañado del gobernador Jaime Bonilla, el mandatario recordó que fue en esta comunidad migrante donde un adulto mayor le recomendó separar el poder político del poder económico “y esa es la filosofía y doctrina que nos inspira paras seguir llevando a cabo la transformación de México.

“No voy a olvidar nunca que aquí en San Quintín, un adulto mayor, un maestro, un migrante, después de que terminamos un mitin, entre la gente me buscó, quería hablar conmigo, lo escuché y lo que me dijo fue: ‘Vamos a ganar, licenciado, vamos a ganar, y ahora que triunfemos recuerde que, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, lo que se necesita ahora es separar al poder económico de poder político para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las religiones, a librepensadores, a todas las culturas, a todas las corrientes del pensamiento; que sea un gobierno de todos, para todos, no un gobierno para unos cuantos, que no sea una oligarquía, el gobierno nada más de las minorías, que el gobierno no sea un comité al servicio de una minoría rapaz’.

“Esa enseñanza, esa lección es la que estamos aplicando en el gobierno (...) Ese consejo surgió aquí en San Quintín y es la filosofía, es la doctrina que nos inspira para seguir llevando a cabo la transformación de México”, aseveró.

maot