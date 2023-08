Al garantizar el abasto de medicamentos en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que había un grupo que controlaba la compra de medicinas y que incluso las alteraban.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador acusó que “hay una sección del bloque conservador corrupto” que defiende “la mafia que tenía el control de toda la venta de medicamentos y equipos médicos”, además que utilizan a los niños con cáncer.

“Utilizan a otros enfermos, necesitados de medicamentos”, declaró.

Al ser cuestionado sobre la falta de medicamentos psiquiátricos, el presidente López Obrador dijo que “puede haber” falta de estas medicinas, pero también hay una campaña en su contra.

“Antes, los medios no hablaban de que estos no solo se robaban el dinero, sino que adulteraban los medicamentos, había muertes porque no tenían calidad los medicamentos y además, ni siquiera los abastecían, no había medicamentos en los centros de salud”, dijo al atacar otra vez a los medios de comunicación y amenazar con seguirlos exhibiendo.

“Aunque sí hay personas que no están encontrando medicamentos”, se le dijo al Presidente.

“Son muy pocos los que por convicción actúan a defender estas causas. No, lo hacen por interés, son muy pocos, lo hacen porque traen un interés, ya sea económico, porque ya dejaron de recibir moches o porque tienen problemas con nosotros, de tipo político o ideológico, son muy pocos, son muy pocos los que realmente están preocupados si faltan medicamentos, son muy pocos”, dijo López Obrador.

“No es un asunto solo de falta de medicamentos, es un asunto politiquero, de la ambición al dinero, de estos corruptos”, agregó.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, garantizó la compra de medicamentos para 2023 y 2024, aunque admitió que Psicofarma, que tenía en sus manos la producción de medicamentos psiquiátricos, “cayó en una irregularidad” y alcanza ahora “condiciones mínimas” para la fabricación de medicinas.

“El abasto de medicamentos para usos de enfermedades psicológicas, psiquiátricas es del 94% en todo el país, esto está muy identificado”, refirió Alcocer.















