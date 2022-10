AMLO felicita a Lula da Silva por elecciones en Brasil, pese a falta de segunda vuelta

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a través de su cuenta de Twitter al candidato por la presidencia de Brasil, Lula Da Silva, quien este domingo ha llevado la delantera en las elecciones, sin embargo aún no se confirma su triunfo.

"Felicidades, hermano y compañero Lula. El pueblo de Brasil demostró una vez más su vocación democrática y, en especial, su inclinación por la igualdad y la justicia", escribió López Obrador.



Felicidades, hermano y compañero Lula. El pueblo de Brasil demostró una vez más su vocación democrática y, en especial, su inclinación por la igualdad y la justicia. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 3, 2022



En 2020, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, evitó felicitar al demócrata Joe Biden tras su triunfo en los comicios de noviembre, alegando que “no podemos ser imprudentes”.

En aquel momento, el presidente Donald Trump aseguraba que había ganado las elecciones, pero el conteo a boca de urnas dio el triunfo a su rival. Mientras que muchos jefes de Estado, incluyendo el presidente chino Xi Jinping, felicitaron a Biden, el mexicano pidió esperar, alegando que la política exterior “debe guiarse por la no intervención y autodeterminación de los pueblos. No queremos tampoco que en nuestros asuntos haya injerencia. Esperemos que las autoridades resuelvan. No vamos a actuar con imprudencia porque no somos jueces”.

La felicitación tardó semanas en llegar. En cambio, este domingo felicitó a Lula a pesar de que en el caso brasileñó sí es un hecho que habrá segunda vuelta, y que el presidente Jair Bolsonaro podría aún ganar.

No fue el único en anticipar vísperas. Los presidentes argentino, Alberto Fernández, y colombiano, Gustavo Petro, felicitaron al izquierdista brasileño por su desempeño.

Lula se impone en primera vuelta

Brasil irá a balotaje el próximo 30 de octubre tras el sorpresivo desempeño del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro este domingo en la primera vuelta de las presidenciales frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que ganó por estrecho margen.

Al término de un conteo agónico que empezó dando a Bolsonaro una ventaja de hasta siete puntos pero que luego se fue reduciendo a cuentagotas, los resultados situaron al expresidente Lula con 48% de los votos, frente a 43% para el mandatario, con el 99% de los colegios electorales escrutados.

Las principales encuestadoras habían vaticinado una amplia ventaja para Lula desde hacía meses e incluso habían previsto la posibilidad de que el expresidente ganara ya este domingo sin necesidad de balotaje.

Sin embargo, el mandatario ultraderechista resistió y logró un resultado que solo sus partidarios se empeñaban en creer.

Con información de AFP y Guadalupe Galván

rmlgv/ml