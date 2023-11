El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó cuál es su relación con algunas tiendas departamentales, tras haber denunciado en las elecciones de 2012 la entrega de tarjetas a la ciudadanía.

En su conferencia mañanera de este jueves 30 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador recordó que “la verdad” está agradecido con el sector empresarial, con comerciantes y banqueros.

“Ahora con lo de la inflación, los grandes centros comerciales se han portado muy bien. Ahora con lo de Acapulco, nos respetaron los precios de las canastas de 24 productos básicos que estamos entregando y se han portado a la altura.

“Chedraui, Soriana; con Soriana teníamos un problema porque se acuerdan de las tarjetas Soriana, cuando la campaña del licenciado Peña. ¡Pues no, ya, y están en los primeros lugares con Chedraui y todos ayudando. Walmart, hablé con el presidente del consejo de Walmart, que es una familia muy exitosa que también han mostrado su interés en ayudar siempre.

“Pero cuando hablé con el presidente, debían como 12, 15 mil millones de pesos y se pusieron al corriente, y ahora nos están ayudando con lo de la canasta, entonces no hay problema, con los banqueros no hay problema, en general, pero son otras condiciones, es otro el trato, son otras reglas y ellos han ido aceptando de que ya no nos convenía a nadie, que dañaba al pueblo, dañaba a México, y al final también terminaba dañándolos a ellos la corrupción que imperaba”, dijo al señalar que sin esto no habría paz y tranquilidad.

