El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió respeto al Departamento de Estado de Estados Unidos que en su informe sobre los Derechos Humanos 2023 expresó su preocupación por los ataques verbales del Ejecutivo contra el Poder Judicial, en especial en contra de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.

“Ayer por ejemplo el Departamento de Estado sacó una resolución hablando de que en México se violan los derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo, nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían ser respetuosos con nosotros”.

En conferencia de prensa, el Mandatario expresó que el gobierno de México no cuestiona el por qué que autoridades estadounidenses tienen “un candidato hostigándolo en los juzgados”.

“Y ¿por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra, y por qué no liberas a Assange que lo tienen encarcelado injustamente, por qué no atienden a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas al fentanilo, por qué reprimes, maltratas a los migrantes?”.

Recordó que el gobierno de México no emite una “carta de buena conducta, porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía desde hace 200 años desde la doctrina Monroe ojalá y eso vaya cambiando porque no les ayuda. Están anquilosados en el manejo de su policía exterior, con todo respeto”.

maot