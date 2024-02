El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presentar la carta enviada por la corresponsal de New York Times, Natalie Kitroeff, sobre el reportaje que hizo donde refiere un presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña de 2018.

Sin embargo, esta vez censuró el número de teléfono de la periodista, ya que el video de su conferencia de prensa del pasado 22 de febrero, donde lo difundió, fue “bajada” por la plataforma Youtube.

Aunque al principio dijo que pondría el número de nuevo: “no le hace que nos la vuelvan a bajar, vamos a ponerla completa”, finalmente, no lo hizo. Y añadió que la periodista no actuó con transparencia al hacer la solicitud a su número de teléfono personal.

“Primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta, la compañera periodista está haciendo un trabajo público. El periodismo es una actividad pública, como la política y todos tenemos que actuar con transparencia, la regla de oro de la Democracia es la transparencia, o una de las reglas de la Democracia es la transparencia. Entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la Presidencia, le habló a su teléfono”, dijo.

Lee también AMLO pedirá a YouTube investigar si conservadores bajaron su conferencia donde se difundió teléfono de corresponsal del NYT

Finalmente, dijo que Youtube le pidió censurar el número de teléfono de la periodista, si quería que su conferencia de prensa del 22 de febrero se subiera de nuevo a la plataforma, pero se negó.

“Creo que le dijeron que si quitaba el teléfono, podría subir de nuevo el video. Cuando yo me enteré le dije, respetuosamente, no, no porque voy a volver a poner la carta, para que vean el tono y luego el reportaje que hicieron, sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado”, comentó.