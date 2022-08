El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que René “N”, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), detenido por comprar títulos bursátiles con recursos públicos, no consultó a nadie sobre estas operaciones que provocaron un daño de más de 9 mil millones de pesos.

“El funcionario que puso el dinero en esta financiera no consultó a nadie, y un dato que es importante, se venía haciendo; o sea, en el sexenio pasado, ya esa financiera había manejado dinero de Diconsa, igual.

“Tan es así, que esa financiera manejaba dinero de gobiernos estatales que tienen el mismo problema, del gobierno de Yucatán, por ejemplo”, dijo López Obrador.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, donde el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, dio un informe sobre las investigaciones, el presidente López Obrador señaló que se recuperó parte del dinero.

“Di la instrucción al entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a que se hablara no solo con la financiera, sino con los que avalan esos créditos que son bancos y que tiene una corresponsabilidad”, detalló.



El Mandatario destacó que en este caso no habrá impunidad porque es diferente a que si se hubiera presentado en las administraciones del priista Enrique Peña Nieto o de los panistas Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, “donde había muchos casos como este, porque ahora es distinto”.



“Ahora, cuando se dan casos de corrupción, de inmediato (se denuncian)... Me comprometí a que no íbamos a permitir la corrupción, pañuelo blanco y lo estamos cumpliendo y este es un hecho, no somos iguales”, dijo.

