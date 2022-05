AMLO. Espera que Estados Unidos invite a todos los países a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará a que haya una definición del Gobierno de Estados Unidos e invite a todos los países a la próxima Cumbre de las Américas, para decidir su asistencia.

“Vamos a esperarnos porque todavía no hay una definición, se está conversando, vuelvo agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que lo que se busca es una respuesta en beneficio de los pueblos, por eso insistió en qué hay que esperar.

Sobre las versiones de que el gobierno del presidente Joe Biden invitará a representantes de los gobiernos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, el Mandatario pidió no adelantar vísperas.

“Vamos a esperarnos, no adelanten vísperas, hay quienes no quisieran que se lleve a cabo la cumbre, que fracase, que no asistieran todos, así andan, porqué no piensan en la necesidad de unirnos, hermanarnos, están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, dominan los dogmas y esto no es solo un asunto de las cúpulas, del poder político”.

“Ni de los expertos internacionalistas, que están ahí solo atizando la diferencias en vez de buscar lo acuerdos, a veces da la impresión hasta que son usados, que son correas de transmisión de agencias o de partidos o de grupos de interés, entonces vamos a esperarnos y vamos a informar”, dijo.

