AMLO emitirá acuerdo para que la Guardia Nacional pase “completa” a la Sedena

Sin esperar la decisión del Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional (GN) pase “completa” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ya no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En este sentido, en conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal adelantó que habrá una reestructuración por completo de la SSPC y ahora pase a ser la “Secretaría de Seguridad Pública y Justicia"

“Les adelantó que ya por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa ya pasa a la Secretaria de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargos e la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo.

“En la esfera de mis atribuciones, puedo modificar si es necesario el reglamento interno del gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta esos cambios, ya no quiero que vaya pasando el tiempo, la verdad nos faltan cosas pero no quiero que se nos quede nada”, explicó.



Destaca que transferir la Guardia Nacional a la Sedena es el propósito de la tercera iniciativa de reforma constitucional que enviará próximamente el presidente López Obrador al Congreso.

El Mandatario federal manifestó que esta medida es para evitar que la GN se “eche a perder” como, asegura, pasó con la extinta Policía Federal (PF).

En Palacio Nacional y frente al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el mandatario federal adelantó que enviará esta misma semana este acuerdo a las dependencia y donde detallará la reestructuración de la SSPC en la cual pueda expedir indultos y amnistías.

Aseguró que en una “época de transformación” no se puede actuar con tortuguismo burocrático, menos cuando se trata de casos de justicia.

“Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial porque lleva ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos y claro no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático, menos cuando se trata de justicia", aseveró el presudente López Obrador.

