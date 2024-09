Al decir que vienen “cosas interesantes” en el próximo gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó otra vez la figura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y aseguró que con ella en la Presidencia no se va a relajar la disciplina.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador dijo que Sheinbaum tiene carácter porque “hay algunos que están pensando de que ya me voy, y va a ser como antes o va a ser más fresa el gobierno”.

“Aprovecho para avisarles, y en buena lid, yo soy fresa, el fresa soy yo. Ya no puedo decirles más, no va a actuar de manera autoritaria la Presidenta porque es muy humana, no va a reprimir, no va a violar las leyes, va a mantener un auténtico Estado de derecho, pero al mismo tiempo va a actuar con rectitud. No va a haber influyentismo, no va a haber amiguismo, no va a haber nepotismo, no va a haber corrupción, ninguna de esas lacras de la política, se los aseguro”, expresó.

“Debemos estar todos muy contentos, mucho muy contentos porque hay un relevo excepcional. Yo estaría preocupado si por decisión del pueblo tendría que ponerle la banda, entregar la banda a otra persona, pero se la voy a entregar, se la voy a pasar a una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos.

“Y a mí me da una gran tranquilidad, no es retórica y no es un asunto partidista, no es un asunto nada más de nuestro movimiento, es pensando en nuestro país, en nuestro querido México, es lo mejor”, agregó López Obrador.

Advirtió que “se van a equivocar” los que esperan que se relaje la disciplina y van a poder hacer lo que les da la gana en el próximo gobierno.

