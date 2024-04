Tras el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena para la alcaldía de Celaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, “gobierna, pero no manda” en la entidad.

En su conferencia mañanera de este martes 2 de abril en Palacio Nacional, López Obrador aseguró qué hay “un grupo” que manda Guanajuato, con más poder que el gobernador.

“Hay una relación muy rara, un contubernio, como que hay un grupo que manda y tiene más poder que el propio gobernador”, dijo.

"¿Es un grupo criminal?", se le preguntó.

“No sé, pero el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro, lamentable. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar. No podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas", respondió López Obrador.

Indicó que una situación similar se vive en algunas regiones de Guerrero, como Chilpancingo y Chilapa, pero "se está corrigiendo".

Porque hay zonas donde el crimen organizado impone por medio de amenazas a las autoridades municipales.

“Los grupos de delincuencia tratan de cooptar a las autoridades, en las campañas ofrecen dinero para que al llegar la autoridad estén a su servicio, hablamos de la delincuencia organizada y en la de cuello blanco sucedía lo mismo, ellos ponían al Presidente para protegerlos.

“En el caso de Guerrero, ahí donde hay predominio de grupos de la delincuencia en autoridades locales, es lo de Iguala, lo de los jóvenes de Ayotzinapa, es lo qué pasa en una región de Chilpancingo y de Chilapa”, señaló.

