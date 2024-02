El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Bertha Alcalde Luján como nueva directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en sustitución de Pedro Zenteno Santaella.

“Por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a partir del 19 de febrero Bertha Alcalde Luján es la nueva directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en sustitución de Pedro Zenteno Santaella”, menciona un comunicado.

Destaca que Bertha Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, fue una de las finalistas para ser la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como ser designada como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Así declinó Bertha Luján a la Corte

El 15 de diciembre del año pasado, el presidente López Obrador reveló cómo fue que eligió a Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que en el Senado no fuera electa ninguna de las mujeres que envió en dos ternas.

En su conferencia mañanera, López Obrador contó que se reunió con Lenia Batres y con Bertha Alcalde Luján, otra de sus propuestas. Refirió que ambas obtuvieron la votación más alta en el Senado.

“Les dije a las dos: ‘ayúdenme, cómo le hacemos, estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo, yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años’ (...) Y Bertha me dijo: ‘Presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo, yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea’. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla”, dijo.

“O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario, porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan, y por eso fue Lenia la propuesta. Y claro que nos va a seguir ayudando Bertha, y el tiempo que me queda, a lo mejor en otras cosas, donde me ayude más porque ya demostró con hechos que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales, así fue y ya es ministra”, contó el Presidente.

“Ella (Bertha Alcalde), de manera muy consecuente, dijo: ‘No Presidente’. Explicó lo de los votos, que en las últimas elecciones había obtenido Lenia más votos, pero pues fue una muy buena actitud”, añadió.

La Presidencia de la República aseguró que como nueva directora general del ISSSTE, Bertha Alcalde continuará la transformación del organismo para consolidar la estrategia de nuevas y mejores instalaciones médicas, abatimiento del rezago, mantenimiento de clínicas y hospitales, abasto de medicamentos y modernización de los 21 seguros, servicios y prestaciones de 13.8 millones de derechohabientes para garantizar el derecho a la salud y atención de calidad para las y los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.

Bertha Alcalde Luján tiene título de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y título de maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York.

Durante 2019 trabajó como secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución donde también se desempeñó como directora general de Apoyo Jurídico.

Del 16 de noviembre de 2020 al 3 de agosto de 2021 fue delegada federal de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, adscrita a la Secretaría de Bienestar, donde coordinó la estrategia de vacunación durante la pandemia.

Desde el 16 de septiembre de 2021 fungió como comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros.

