El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que dejará al próximo gobierno una lista de recomendaciones de proyectos de infraestructura a realizarse y de las cuales "estoy seguro que me van a hacer caso, no en todo”.

En su conferencia mañanera de este lunes 12 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador señaló que se requieren mejorar las carreteras del sureste, pero reconoció que en su administración no se concretarán porque "no tuvimos tiempo".

“Ya hay un proyecto, nada más que no nos va a dar a nosotros ya tiempo, son esos proyectos que yo voy a dejar recomendados. Estoy seguro que me van a hacer caso, no en todo, pero en varias cosas que voy a dar a conocer, porque es mi obligación.

“Al terminar, puedo decir, ‘nos faltó esto, porque no tuvimos tiempo’. Se ha hecho mucho, era bastante el atraso, el rezago y esos proyectos; por ejemplo, son muy importantes para Campeche, y otros que deben de impulsarse en Campeche y en Tabasco”, dijo.

Lee también: AMLO revela cuál será su último acto público y bromea con su “tutupiche” para su retrato oficial