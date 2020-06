AMLO: de llegar a la OMC, Seade no estaría subordinado a ninguna potencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que Jesús Seade Kuri, actual subsecretario para America del Norte y candidato a encabezar la Organización Mundial del Comercio (OMC), es un experto en negociación política, en comercio exterior y un profesional, por lo que aseguró que de llegar a dirigir al organismo internacional no estaría subordinado al servicio de ninguna potencia.

En conferencia de prensa, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo federal aseguró que de llegar Seade Kuri a la OMC, éste organismo se fortalecería.

“México tiene una candidatura para la OMC, nuestro candidato es Jesús Seade, es un experto en comercio exterior, un profesional, lo estamos apoyando, consideramos que es muy importante este organismo para garantizar que haya libre mercado, que no haya predominio en el mercado de las hegemonías, de los grandes países, de las potencias, que no haya represalias, que no se utilicen como mecanismo de castigo los aranceles, el impedir que circulen libremente las mercancías y lograr siempre acuerdos comerciales.

“Es un experto, un negociador político, la política entre otras cosas es negociación. Jesús tiene experiencia, no está al servicio de ningún potencia, es un profesional, sería un juez que ayudará a todos, que le daría la razón a quien le tenga, no estaría subordinado a nadie, y este organismo se fortalecería mucho con la dirección de Jesús Seade y es mi punto de vista. Lo está apoyando la Secretaría de Economía y lo apoya la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”.

El mandatario informó que en un mes se sabrá el resultado de la elección de quién dirigirá la OMC.

