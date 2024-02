El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en 2019 se rompieron por 15 días las negociaciones para firmar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), al negarse a incluir un capítulo sobre el petróleo.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador dijo que el gobierno anterior ya había comprometido un capítulo para que se considerará el petróleo de México, como parte de los bienes a comercializar con reglas comunes con los tres países.

“Hubo ruptura en las negociaciones, no se dio a conocer, pero como 15 días se dejó de hablar del tema. Y no aceptamos lo que proponía el gobierno mexicano, que era vergonzoso de entregar nuestra soberanía energética, los del gobierno de Estados Unidos argumentaban, no sin razón, que ya en otros tiempos del periodo neoliberal, México ya había hecho acuerdos parecidos con otros países, incluso con Canadá, y había comprometido el petróleo”, comentó.

Refirió que el presidente Donald Trump, en ese entonces, aceptó las condiciones impuestas por él para firmar el T-MEC]; es decir, no incluir al petróleo en el tratado internacional entre México, Estados Unidos y Canadá.

Lee también Ayudantes de AMLO ascienden a puestos clave en el Indep

“¿Y qué quiere AMLO? Allá le mostraron lo que planteamos, qué es lo que establece nuestra Constitución, el petróleo de la nación, y nosotros decidimos los mexicanos sobre este recurso energético estratégico para el desarrollo del país, y dijo: estoy de acuerdo”, abundó.

Añadió que esta semana, la canciller Alicia Bárcena viajará a Washington y posteriormente a Canadá para definir la fecha en la que se realizará la Cumbre de América del Norte, para tratar asuntos de cooperación económica y asuntos migratorios.

“Hoy voy a solicitarlo, a través del embajador de Canadá en México, voy a solicitar que el Primer Ministro Trudeau reciba a nuestra secretaria de Relaciones Exteriores”, anunció.

Lee también AMLO arremete contra YouTube: "Es prepotente y está en plena decadencia", afirma





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





apr