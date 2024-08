El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el martes pasado fue la última reunión que sostuvo con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El jefe del Ejecutivo federal detalló que sólo si surge un hallazgo relevante en el paradero de los normalistas se les convocará a otro encuentro, de lo contrario, indicó, sólo se les entregará un último informe en septiembre.

“Sí, llegamos a ese acuerdo, que, si teníamos algo importante, es decir, lo más importante es encontrar a los muchachos, entonces nos volveríamos a reunir, si no es así, entonces solo les vamos a dejar ya el informe último de todo lo que estamos haciendo, ese fue el acuerdo”, dijo en conferencia de prensa.

Ante el señalamiento que hizo el abogado Vidulfo Rosales de que las reuniones “eran puras confrontaciones” y que "terminamos mal”, el mandatario federal evitó entrar en polémica y manifestó que respetar su opinión

“Yo respeto mucho todo lo que ellos dicen y estamos trabajando para encontrar a los jóvenes que es lo más importante”, dijo.

El pasado martes, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, aseguró que por no haber avances en la extradición de Tomás Zerón, no habrá más reuniones con el presidente López Obrador pues afirmó que las reuniones ya eran “puras confrontaciones” y donde reconoció que “terminamos mal”.

“Los padres fueron muy claros ahí en ese sentido, decir bueno no tiene caso estar viniendo a confrontarnos cuando resultados sustantivos o substanciales no estamos teniendo, entonces el presidente coincidió también en el sentido de que él dice `bueno si ustedes ya no quieren que tengamos reunión pues ya no nos reunamos. Si hay algo relevante nosotros les avisaremos´, refiere él que si en caso de que no haya nada relevante pues en el mes de septiembre mandará él su último reporte.

“Estuvimos aquí plantados para un diálogo, luego de lo cual fluyó el diálogo, hubo un diálogo, pero un diálogo tenso, con muchas tensiones en las últimas reuniones, entonces no terminamos bien con este gobierno, terminamos mal”, dijo afuera de Palacio Nacional.





















