Luego de que el pasado sábado 24 de junio se celebró la 45 Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un comparativo de este movimiento con la marcha feminista.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la Marcha del Orgullo fue “alegre” y “con respeto completo”.

“Cuando hay el movimiento del feminismo, la mayoría de las mujeres vienen, se manifiestan, defienden sus derechos, pero se queda un grupo que tiene que ver con los fachos, con los ultraconservadores; y marros, y sopletes, bien, bien, bien manipuladas por la ultraderecha.

Lee también Así fue la Marcha de Orgullo LGBT+ 2023 en la Ciudad de México

“Acaba de pasar la marcha del orgullo gay, miles, miles se manifestaron, que no se informó mucho, pero como 500 mil. Una marcha festiva, alegre, no pusimos ninguna reja, nada, respeto completo. No rayaron las paredes, nada.

“¿Por qué? Porque es un pensamiento distinto, auténtico, en defensa de derechos humanos, de derechos civiles, de la libertad”, expresó el presidente López Obrador.

Lee también El drag, expresión más allá del travestismo













maot