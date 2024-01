Al manifestar que “no le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada”, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que votará a favor de algunas reformas constitucionales que la próxima semana presentará, entre ellas la de pensiones.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el Mandatario federal confió que el tricolor no podrá condiciones para votar a favor de esta iniciativa constitucional, pero advirtió que su movimiento no negocia principios ni ideales y “no entramos en componendas con ninguno grupo”.

“Presidente, el PRI dice que va apoyar la incitativa de reformas de pensiones”, se le señaló.

Lee también En nuevo periodo de sesiones del Congreso, el PRI afirma que defenderá estado de derecho e instituciones

“Ah, qué bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer”, dijo.

“¿Cree que le pidan algo a cambio?”, se le preguntó.

No, no, no, es que no se puede vivir tanto tiempo en el error. Cómo si ellos, sus antepasados promovieron los cambios en beneficio de campesino, de obreros, cómo de repente cambian completamente y son defensores de privilegios y defensores de minorías y se olvidan de los campesinos y de obreros y del pueblo.

Lee también Propone PRI en el Senado crear un Banco Nacional de Alimentos para apoyar a damnificados por desastres naturales

“No le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro, porque los partidos son instrumentos de lucha nada más, al servicio del pueblo, simple instrumentos de lucha, lo que importan son las causas, que haya justicia y democracia y libertad en el país independientemente de los partidos. Entonces qué bien”, dijo.

“¿No cree que pongan condiciones para dar sus votos?”, se le insistió.

“No, nosotros no negociamos principios ni ideales, no entramos en componendas con ninguno grupo”, respondió.

























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot