El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el intérprete Luis Miguel y los equipos de futbol Barcelona, de España, y el Club América, de México, con humanismo ayuden a la rehabilitación del puerto de Acapulco, Guerrero, luego del paso del huracán “Otis”.

“Muy bien, qué bueno que personas y organizaciones ayuden, cooperen, se manifiesten, con humanismo, de manera solidaria, se reconoce mucho el apoyo que se está entregando Acapulco, desde el principio, mucha gente ha llevado su apoyo, lo hacen de manera anónima o personal, pero si ha habido muchas donaciones”, dijo.

El próximo 21 de diciembre el Barcelona se enfrentará al Club América, en un encuentro benéfico para apoyar a los damnificados que dejó el huracán “Otis”, en el Cotton Bowl Stadium en Dallas, Texas.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que, a diferencia de las pasas administraciones, en su gobierno los apoyos se entregan de manera directa a los damnificados.

“Y en otros casos pues se entregan a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y que tenga la gente la seguridad absoluta de que no es el tiempo de antes, en que se traficaba con los donativos, porque había un ambiente contaminado de corrupción”, expresó.

Recordó que las pasadas administraciones usaban el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que “añoran los corruptos porque era un barril sin fondo”.

“Estaban esperando tragedias, creo que dependía de Gobernación, y había un grupo selecto de proveedores en espera de tragedias por temblores, huracanes, por cualquier calamidad para vender láminas de zinc, para vender colchonetas, de todo a precios elevadísimos, porque como se trataba de emergencias no licitaban nada. Se compraba todo sin licitación, al doble al triple, hacían su agosto, eso se terminó, eso ya no existe y no se permite la corrupción”, aseguró.

