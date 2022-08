El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de infame, inhumano y conservador el cuestionar el que vengan médicos y especialistas de Cuba a ayudar al sistema de salud nacional.

Esto porque durante muchos años se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos y especialistas.

“La culpa de que no tengamos médicos y especialistas, es de los que se dedicaron a saquear y robar en el país, los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva de México”.

“Estos mismos y sus achichincles que deberían estar avergonzados por la decadencia que provocaron ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad en el país, ahora gritan como pregoneros, Cuando fueron cómplices y callaron con actitud hipócrita, inhumana y conservadores de estar concibiendo la salud como un privilegio, no como un derecho”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que la salud es un derecho que no tiene que ver con ideologías, con fronteras, y les guste o no les guste a sus adversarios, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que México tiene un déficit de 154 mil especialistas y 34 mil médicos generales.

“Otro punto; que no entiendo, es la aversión a que vengan cubanos; hoy se han hecho gestiones con España, Argentina, Chile y Canadá”.

