Rosarito, BC.- El presidente Andrés Manuel López Obrador asistió esta mañana al Segundo Informe de Gobierno de Marina del Pilar Ávila (Morena).

A las 11:00 horas (hora local), el Mandatario federal llegó acompañado por la gobernadora al Centro de Convenciones Baja Center.

En el informe de labores también se encuentran presentes los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal; de Puebla, Salomón Cespedes, y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; además de diputados federales y senadores.

Es la segunda vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador asiste un informe de labores de un gobernador en cinco años de gobierno.

En septiembre pasado, el Mandatario federal asistió al sexto y último informe de labores del entonces gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza (PRI).

Ayer, en Rosarito, al manifestar que "ya parezco palero", el presidente López Obrador destacó el desempeño de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quién manifestó que ha hecho un buen trabajo.

“Bueno, ya lo saben, ya parezco palero, pero lo hago con gusto. Hay una muy buena gobernadora aquí. Les voy a decir que yo no conocía mucho a Marina del Pilar (…) cuando venía la decisión de quién podía ser nuestro representante aquí en Baja California, yo di mi opinión. Dije, lo mejor es que se haga una encuesta porque así no hay de que es mi amigo o el que va a ser mi empleado, mi pelele, mi títere. No, nosotros somos servidores públicos. Nosotros nada más tenemos como amo al pueblo de México. Nada más. Y opiné entonces que se resolviera con una encuesta”, afirmó.

“Afortunadamente se hizo la encuesta y ganó Marina del Pilar. No fue imposición de nadie. Y me dio mucho gusto porque se respetó la voluntad de la gente y no solo eso, sino que ha tenido un buen desempeño”, dijo.

