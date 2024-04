Previo a la reunión que sostendrá este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para revisar el tema de los maestros cesados en diferentes entidades, dijo que van bien las negociaciones.

Lo anterior, a pesar de que la coordinadora ha exigido también un aumento salarial y ha manifestado que no están de acuerdo con los resultados del titular del Ejecutivo, que prometió revertir la reforma educativa del ex presidente Enrique peña Nieto.

“Con la CNTE y con el SNTE, y con todos, vamos muy bien, lo que pasa es que también, estamos en temporada electoral, que no es cualquier cosa”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 22 de abril en Palacio Nacional.

También defendió la candidatura plurinominal al Senado del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, a pesar de que la CNTE expresó su rechazo.

“Yo no me meto en cuestiones electorales, además yo creo que todos tenemos derecho a votar y ser votados, todos los ciudadanos. Ya cambiaron, si usted me dice que es candidato, entonces significa que ya cambiaron de modo de pensar, y es de sabios cambiar de opinión”, dijo.

