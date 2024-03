Mexicali, Baja California.- A seis meses y medio de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va contento y con la conciencia tranquila, porque está garantizado el relevo generacional.

“Yo a finales de septiembre me jubilo, ya cierro mi ciclo y estoy contento, ayer lo decía, porque está garantizado el relevo generacional y me voy a ir con mi conciencia tranquila, con el deber cumplido”.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo reiteró que una vez que entregue la banda presidencial a finales de septiembre próximo dejará de escribir libros con propósitos políticos, ni no tendrá comunicación, ni participará en ningún evento público.

“No aspiro a ser Jefe Máximo, ni a ser líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique”.

Destacó que lo que más le satisface como titular del Ejecutivo es que en su gobierno se logró reducir la pobreza y la desigualdad en el país.

“Si me preguntan de qué se siente más orgulloso, de eso, me siento muy contento y me voy también porque ya es bastante tiempo, casi 50 años luchando, y no hay que sentirse insustituible y mucho menos caer en el necesariato”.

López Obrador dijo que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero, ni al poder, porque eso no es la felicidad, sino estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo.





























