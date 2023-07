El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con respecto a la autonomía universitaria, no intervendrá en el proceso de sucesión de rector de la UNAM, pero pidió al exrector José Narro hacer lo mismo.

“Se debe respetar la autonomía, nosotros no vamos a meternos en nada, en nada, los universitarios van a decidir, lo importante es que ya no decida Narro, porque dicen somos autónomos, sí, es como los candidatos independientes, son independientes del pueblo, no del poder”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que debe haber un ejercicio pleno de la autonomía, para decidir pensando en la educación que transforma, en la libertad, no en tener el control para tener influencias políticas y hasta hacer negocios al amparo de los cargos universitarios.

“Bueno, no debo meterme, ese es un asunto que corresponde a los universitarios, sí me gustaría que la UNAM se reformara, se acerque más al pueblo, porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos, pero deben lograr una transformación los universitarios, alumnos, maestros, investigadores y no permitir la corrupción y otros vicios, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, y también el sectarismo”.

Aseguró que hay facultades –como en Economía y Ciencias Políticas- donde las sectas dominan porque un grupo y muy retrógradas se apoderó de ellas.

“Al principio engañaron de que eran progresistas, pero (Carlos) Salinas los cooptó y aquella escuela de Economía tan importante para el país se fue acomodando a la política neoliberal. Los dirigentes empezaron a obtener cargos, tanto en economía como en la Universidad, y es muy difícil ahora que los egresados de Economía de la UNAM tengan una propuesta alternativa a la política económica neoliberal, no les enseñaron eso, muy lamentable, y en ciencia política igual, pero está peor, economía, y de derecho ni hablamos, imagínense”.

Insistió en que hace falta más profundidad en el análisis, reflexión, en todo lo vinculado a las Ciencias Sociales, requiere de una modificación, pero eso debe salir de los universitarios y se debe respetar la autonomía.











maot