El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no hay polarización, porque ese es un término que usan los conservadores, y que por el contrario al término de su sexenio heredará un país con mucho optimismo, esperanza y con buen humor social en la mayoría del pueblo.

“No veo la polarización, ese se da cuando las sociedades están partidas en dos, eso no sucede en nuestro país, primero porque la mayoría está apoyando la transformación, no es el 50%. Cuando finaliza un sexenio, el Presidente casi de naturalmente va perdiendo respaldo y este tiene 70% (de aprobación) lo tuve una vez o dos veces hace como una año en esta misma encuesta, pero en general traía 60% y ahora 70% y el rechazo 26%, ¿cuál polarización?”.

Señaló que como en toda democracia existe una oposición, hay críticas, cuestionamientos, no hay un pensamiento único.

“Claro hay quienes no están de acuerdo y existe esa oposición, pero no es la mitad de la población, lo de la polarización es discurso, esquemas, términos, palabras que usan los conservadores, los que no quieren los cambios recurren a eso el decir: se está polarizando el país, la clase media esta con la transformación".

“Ni modo que el 70% sean nada más los pobres afortunadamente, no si podemos ver cómo está la pobreza en el país, pero no llega al 50% y la aprobación es del 70%, que quiere decir que apoyan los de las clases medias”.





