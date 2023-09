El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo fortaleció moralmente el conocer que se redujo la pobreza y la desigualdad en México.

“A partir de ahí soy otro, me volví presumido aunque la política y el poder es humildad. Imagínense que se trabaja en ese sentido y con ese ideal y que ese sueño se vuelva realidad, que lo pueda constatar, que pueda uno comprobar que la gente está saliendo de la pobreza muchos millones de mexicanos y se avanza hacia el ideal de un México más igualitario, fraterno, más humano”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aseguró que la gente que tiene más ingresos en el país también está contenta, porque no se puede vivir con la conciencia tranquila en un país donde la minoría tiene todo y la mayoría carece de lo más indispensable, “eso no es humano, no es cristiano”.

El Mandatario presumió que hay 22 millones de trabajadores registrados en el IMSS y en materia económica ya se habla del “Nuevo Milagro Mexicano”.

“Ahora estamos creciendo a más de 3%, las calificadoras Internacionales siempre son bastante escépticas y se quedan abajo en sus pronósticos y ahora tiene que hacer ajustes y hablan del nuevo milagro mexicano… estamos muy contentos”.

