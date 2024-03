Al arremeter contra sus opositores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la periodista Carmen Aristegui supuestamente expuso a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, como subordinada del titular del Ejecutivo, ante estudiantes de la Universidad de Harvard.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de marzo en Palacio Nacional, López Obrador comentó que le contaron que Aristegui fue a la Universidad de Harvard, donde habló con los estudiantes.

“Y yo no sé cómo lo voy a decir en términos figurados para que no me vayan a sancionar. Bueno, les puso a los estudiantes de Harvard, la mayoría mexicanos - y seguramente me va a escuchar ahora o le van a informar, y ella podría explicarlo mejor, a lo mejor no es así como me lo contaron, o no sucedió, pero es interesante-.

“Y ella expresó que uno de los candidatos o candidatas era tan subordinada a mí que si yo decía ‘muuu’, ella también decía ‘muuu’. Y lo sorprendente es de que hubo un aplauso, pero fuertísimo, lo celebraron todos los estudiantes de Harvard. ¡Imagínense cómo están los muchachos!”, expresó López Obrador.

“Claro, es Harvard, ahí estudió Carlos Salinas. Todo esto que sirva para que los muchachos, los jóvenes, no estén pensando que esas universidades son de alto nivel académico o que manejan muy buena información o forman profesionales con mentalidad libertaria, democrática, pero así”, agregó.

El Presidente acusó que “a veces se van a Harvard y vienen más confundidos”.

En el Salón Tesorería, López Obrador también criticó que el expresidente Felipe Calderón fue invitado a dar clases en Harvard.

