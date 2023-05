“Claro que la apoyamos”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la propuesta de Delia Quiroga, integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, de buscar un pacto de paz con organizaciones criminales para erradicar los casos de desaparecidos.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador exhortó a los integrantes de grupos de la delincuencia a que recapaciten, que no actúen de manera violenta y a "comportarse como buenos ciudadanos".

“Estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz. Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos.

“Hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan en contra de Fuerzas Armadas o de policías estatales, hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y Fuerzas Armadas, y policías también.

“Y hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente. Entonces la violencia es irracional y vamos seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos”, dijo el presidente López Obrador.

Lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo: AMLO

“¿Con los grupos del crimen organizado?”, se le preguntó.

“Que no actúen con violencia; claro que sí, si ese es el planteamiento. Un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro.

“Se burlan de mí cuando planteo que sus mamás, sus papás, sus abuelos, los cuestionan y ya no los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia porque hay mucha gente, mucha gente que ayuda.

“Los mismos familiares, porque es muy triste el que pierdan la vida quienes en una familia decide uno de los miembros dedicarse a la actividad delictiva o luego es detenido, va a la cárcel y ahí van las madres por el amor a los hijos a pedir su libertad constantemente esto.

“Entonces la violencia no es camino, no es opción, no es alternativa en ningún caso, entonces sí cómo no vamos a querer que se termine la violencia. (…) Sí, sí a la paz, respondió.

“¿Usted si suscribe o se suma a este llamado a las organizaciones criminales para un pacto social para la paz?”, también se le preguntó.

“Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo, y eso no tiene que ser por demanda solo con la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas.

“Ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos; o sea, no perderse o pensar que ya no tiene otra opción, otro camino. No, siempre hay salidas, siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia”, respondió.

El presidente López Obrador señaló que siempre se tiene que hacer este llamado a la paz y “mal haríamos ignorándolos”.

“A ver, recapaciten, que nos ayuden los familiares, sobre todo con los jóvenes, ya hemos avanzado mucho”, agregó.