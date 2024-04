El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será el 30 de septiembre –horas antes de entregar la banda presidencial- cuando ofrecerá su última conferencia matutina.

El Mandatario federal señaló que formalmente, a las 12:00 de la noche del 30 de septiembre, concluye su sexenio, por lo que el día siguiente, 1 de octubre, entregará la banda presidencial a quien gane las elecciones el próximo 2 de junio, y de inmediato se retirará a su quinta en Palenque, Chiapas.

“Hay que darle su lugar a las mañaneras, vamos a estar aquí todos los días de lunes a viernes, hasta el último día, sí hasta ese día, hasta el último día. Yo termino el día 30 (de septiembre). Entonces el 30 en la mañana... me voy a preparar para planchar, lavar para entregarlo y ya en la noche formalmente hasta las 12:00 de la noche yo termino y la ceremonia del día siguiente ya es la formalidad en la entrega de la banda, pero mi mandato concluye a las 12:00 de la noche del día 30.

“Me voy, entrego la banda, se termina la ceremonia y ya me voy”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que a partir del 1 de octubre se jubilará de la vida política y se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conservador.

“Voy a ver la manera de comunicarnos con todos antes, después ya no nos vamos a ver porque yo me jubilo y eso significa, repito, que no voy a participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia, voy a procurar que no me tomen fotografías, no me voy a fotografiar, ya nada de política, voy a dedicarme a hacer trabajo de investigación”, explicó.

