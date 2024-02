El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que una vez que termine su cargo como titular del Ejecutivo, se dedicará a investigar sobre la época prehispánica.

Durante la inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) plantel de box en Tepito, en la Ciudad de México, refirió que su libro más reciente "¡Gracias!", será el último que escribirá sobre política.

Inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) plantel de box, en Tepito, en la Ciudad de México. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Apuntó que una vez que deje la Presidencia de la República hará ejercicio y realizará una investigación de la vida en México, antes de la llegada de los europeos.

"('Gracias') va a ser el último (libro) que escribo de cuestiones políticas, porque me voy a jubilar para poder tener activa la mente y también el cuerpo, tanto el cuerpo, como el alma, voy a estar haciendo ejercicio, caminando, y voy a estudiar bastante, quiero hacer investigación sobre cómo era la vida y el pensamiento en la época prehispánica, antes de que llegaran los europeos", refirió.

Detalló que este tipo de escuelas, además de preparar a los alumnos en diferentes disciplinas deportivas, también prepara académicamente a los estudiantes.

"Si no dan el ancho, si no aguantan lo que se requiere de técnica y de fortaleza, los ganchos al hígado, entonces, que digan no, mejor voy a seguir estudiando y que terminen su preparatoria, y que sigan adelante, que puedan también formarse como maestros de educación física o que puedan estudiar la universidad", dijo López Obrador.

En la inauguración del plantel en Tepito, el Presidente estuvo acompañado del jefe de Gobierno, Martí Batres, y de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez.

AMLO, Martí Batres y Leticia Ramírez. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

