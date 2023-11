El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que con una inversión de 10 mil millones de dólares, un fondo financiero de Dinamarca producirá hidrógeno verde en uno de los polos de desarrollo en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la 28 Zona Militar, el Mandatario federal detalló que en diciembre próximo comenzará con la movilización de los trenes de carga en el corredor, además de que ya están por otorgarse la concesión para el manejo de los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos a una empresa operadora.

“Ya se están licitando los polos de desarrollo en todo el Istmo, creo que cinco, hay uno de ellos más cerca de Ixtepec, Oaxaca, uno de ellos que va a quedar a cargo de una empresa danesa, es un fondo económico, financiero de Dinamarca, van a invertir en ese polo de desarrollo, esa es la noticia que estabas buscando, 10 mil millones de dólares porque van a producir energía, hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles, que las embarcaciones nuevas van a moverse con hidrógeno verde y todo esto se va a producir en el Istmo”, adelantó.

Acompañado por el gobernador Salomón Jara (Morena), el presidente López Obrador aseguró que su gobierno avanza en impulsar la producción de energías renovables para evitar el cambio climático.

“Estamos hablando de la era de la no contaminación, de todo lo que se está haciendo para evitar el cambio climático, entonces ya está por firmarse este acuerdo, ya no me va a tocar a mí ver terminada la obra, pero yo sí voy a dejar todo formalizado con los convenios y todo, esto va a ayudar mucho al Istmo”, explicó.

