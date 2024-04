En el marco de las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pasando las elecciones “ya nos vamos a soltar el pelo” para sostener reuniones con “mucha gente” e iniciar su "gira del adiós".

“Ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, quienes todavía no se nos han adelantado, y quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas, porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses.

“Después del día 2 (de junio) voy a recorrer todo el país, no voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados, antes de entregar la banda presidencial”, dijo en su conferencia mañanera de este lunes 15 de abril en Palacio Nacional.

“¿Es una gira del adiós?”, se le preguntó.

“Sí, para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo porque siempre hemos contado con su acompañamiento, lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos.

“Esta es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo, y con la participación de todas y de todos, no es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Entonces sí me voy a ir a despedir porque yo ya me retiro, me jubilo y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor nos vamos a estar recordando y comunicando”, dijo.

Otra vez declaró que después de dejar la Presidencia no tendrá participación pública ni en redes sociales.

