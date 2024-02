Palenque, Chiapas.- En medio de las campañas electorales y la disputa comercial por el acero, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con no asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte en abril en Canadá, si no hay un trato de respeto por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me falta nada más siete meses y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí me siento muy bien de salud, aquí hay muy buenas vibras”, expresó.

En la conferencia de prensa en las instalaciones de la estación del Tren Maya de Palenque, López Obrador señaló que "hay mucho acecho" para alterar la relación entre el Gobierno de México con sus principales socios comerciales para imponer medidas unilaterales.

“Si, estamos viendo eso, estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como Lobbying en Estados Unidos, internacionalistas, políticos del conservadurismo de México hacen Lobbying en Estados Unidos y Canadá y recurren a trampas, a la manipulación y las calumnias, todo eso del New York Times y otros medios”, mencionó.

El Presidente pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá Justin Trudeau que no participen en favor de esta guerra sucia.

“Me gustaría que conocieran la campaña de ‘AMLO presidente de narco’, ellos tienen la forma de saber cómo se arman esas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país, porque eso es inmoral, nosotros siempre respetado a las autoridades de Canadá, de Estados Unidos, con respeto, no merecemos maltrato ni que se manche el prestigio de México de sus autoridades”, señaló.

Dijo que los asesores de los jefes de Estado deben ayudarlos a "se entienda la circunstancia que se vive en México, en donde se está llevando a cabo una transformación y hay un grupo reaccionario de los corruptos, que se sentían dueños de México, que quieren regresar por sus fueros".

