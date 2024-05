El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene información de la localización de un crematorio clandestino en la Ciudad de México, en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, como lo dio a conocer ayer Ceci Flores, integrante de las Madres Buscadoras de Sonora.

Sin embargo, al recordar un dicho de su natal Tabasco, el Mandatario federal advirtió que se tiene que tener mucho cuidado con mentiras.

“¿Qué información tiene acerca de las fosas en la Ciudad de México, presidente? Ayer en la buscadora Ceci Flores…”, se le preguntó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

“¿Dónde? No, pero es de Sonora”, respondió el Mandatario federal.

“En la Ciudad de México”, se le indicó.

“Ah, en Iztapalapa. No, no tenemos. No, pero ya vamos a tener la información. Hay que tener mucho cuidado, hay un dicho allá por mi tierra, por mi agua, según el cual `Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado´, porque alguien dijo (Xóchitl Gálvez) que estaba muy insípido y que tenía muchas espinas el pejalagarto. Es muy rico el pejelagarto. Ahí se los recomiendo ”, dijo.

EL UNIVERSAL reporta este miércoles que madres buscadoras encontraron un crematorio clandestino en la Ciudad de México, en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. Ceci Flores, de las Madres Buscadoras de Sonora, dijo a este diario que hallaron restos de niños, mujeres y perros, libretas, ropa, credenciales de elector e identificaciones de mujeres.

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación y anunció el despliegue de un equipo especializado.





































maot