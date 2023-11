El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no intervendrá en el proceso de elección del nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues afirmó que es respetuoso de su autonomía.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de noviembre en Palacio Nacional, y a días de que se elija al nuevo rector, López Obrador manifestó que desea que la UNAM se consolide y que se fortalezca. “Ojalá y se resuelva bien”, expresó.

“La verdad no conocía los tiempos, no sé cuándo van a resolver. Ojalá y resuelvan bien, eso es lo que yo deseo. Nosotros no intervenimos, somos respetuosos de la autonomía y también, ojalá se consolide la UNAM, nuestra alma mater. Deseamos eso de todo corazón.

“Es una gran universidad y merece un buen destino, ojalá y se resuelva bien. Y no voy a opinar sobre lo que ha venido sucediendo, precisamente para ser respetuoso, pero yo creo que todos ya los universitarios saben que es muy importante, mucho muy importante, fortalecer a la UNAM es una gran universidad, importante”, dijo.

