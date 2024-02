AMLO afirma que no habrá bono sexenal; no está contemplado en el Presupuesto El presidente López Obrador aseguró que “ya no hay malas costumbres”; sólo salarios y la parte proporcional del aguinaldo están contemplados porque los de confianza terminamos, los de base siguen, dijo

