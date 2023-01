AMLO afirma que es el propio INE el que pone en riesgo las elecciones; “Que se vayan a engañar a otra parte”

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los consejeros del INE de ser ellos mismos los que ponen en riesgo las elecciones por medio de fraudes, por lo que los llamó a “que se vayan a engañar a otra parte”

Señaló que la consigna de “El INE no se toca” se está usando para hacer politiquería y que“están inflando un supuesto problema”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal acusó al INE de ser los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas, el robo de paquetes electorales y quienes permiten la compra del voto.

“Están usando esto de bandera para hacer politiquería porque no hay ningún problema, lo dije ayer y lo repito ahora, ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto, más que ningún organismo en el mundo, por la consigna `El INE no se toca´, no se van a reducir los diputados, van a seguir siendo 500… van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos, van a seguir siendo los partidos los que elijan las cúpulas de los partidos.

“Cómo se va a poner en riesgo una elección sino los que han hecho la democracia son el pueblo no ellos, los que lo ponen en riesgo son ellos. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas?¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, las que permiten la compra del voto?”, acusó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que los consejeros electorales están inflando un “supuesto problema” y que sea el Poder Judicial el que resuelva.

“Que se vayan a engañar a otra parte, lo que quieren es seguir atacándonos (…) están inflando un supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva”, dijo.

