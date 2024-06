El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a lo largo de su sexenio hubo “fallas”, “errores” y que “falta mucho por hacer”, pero no puede hablar puntualmente de ellas porque sería el colmo que le haga el trabajo a sus adversarios.

“Consideramos que hemos puesto las bases, se ha avanzado bastante, pero falta mucho por hacer. No puedo hablar puntualmente de las fallas, que desde luego los tuvimos, se cometieron errores pues somos humanos. El precisar sobre los errores y las fallas, eso se lo dejamos a nuestros adversarios, ese es su trabajo, se dedican a eso, ya sería el colmo que les haga el trabajo”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 26 de junio en Palacio Nacional.

A casi tres meses de concluir su gobierno, el Presidente dijo que está muy contento porque en el gobierno de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, habrá continuidad a la transformación.

Lee también Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, incómodo de AMLO, desmiente atentado en Monterrey

Descartó que Sheinbaum vaya a tener problemas para gobernar porque ya se sentaron las bases de la transformación y está muy claro qué cosas son irreversibles.

“Ya está muy claro que no se deben condonar impuestos, eso es irreversible; ya está muy claro que no se debe permitir la corrupción, irreversible; ya está muy claro que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; que el gobierno tiene que actuar con austeridad republicana, eso es irreversible; ya está muy claro que el gobierno representa a todos, a ricos y pobres; que el gobierno no puede ser un comité a servicio de una minoría rapaz”, expresó.

Reiteró que Claudia Shienbaum es “giganta”: Es una mujer muy inteligente, preparada, con mucha experiencia, sensible, honesta, fue lo mejor que le pudo pasar al país en este tiempo”.

Lee también Carlos Loret de Mola.- Si Claudia quisiera…