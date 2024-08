El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “las mañaneras” de la futura presidenta Claudia Sheinbaum serán mejores que sus “diálogos circulares”, pero no las verá porque se retira de la política.

“Va a ser mucho mejor, porque nosotros estamos ensayando, ahora hay más elementos, más información, ella es buena expositora, no los va a aburrir, porque yo no hablo de corrido y me tardo mucho”.

El Mandatario explicó que las conferencia tienen ventajas porque se pueden tratar todos los temas sin censura, sin temas vedados.

-¿Verá las mañaneras ?

-“Ya no, ya no, no, no, nada, yo me jubilo. Me acaban de regalar unos binoculares que me gustaron mucho porque cuando se posen las guacamayas en los árboles las voy a estar viendo”.

El Mandatario dijo que dejará los trajes y las corbatas en el closet, pues ahora usará huaraches para que descansen sus pies.

“Llevo huaraches de todo el país, van a descansar mis pies”.

El presidente López Obrador dijo que mantendrá sus redes sociales para consulta que estarán a cargo de Jessica Ramírez González, quien ya tiene esa responsabilidad en Presidencia.





















