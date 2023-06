El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los jueces no están aplicando la reforma que eleva a delito grave el robo de combustible y gas (huachicol) por eso quedan en libertad los huachicoleros.

“Hemos avanzando hay una reducción de robo de huachicol , incluido el gas de más de 90%”

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno busca que se aplique la reforma para considerar como delito grave el robo de combustible, porque no se está aplicando, los jueces no están considerando como delito grave el robo de combustible y por eso salen o con las mismas trampas de siempre que no están bien integrados los expedientes”.

Señaló que el problema está focalizado en algunas zonas como Puebla donde se han registrado accidentes por fuga de gas.

“Esto se da Amozoc a Esperanza, en la carretera de Puebla a Veracruz porque ahí va el dicto de gas y el otro problema que se tiene es el huachicol con gasolina y eso tiene que ver con el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, en los límites de Puebla e Hidalgo, donde tenemos más tomas clandestinas”,

Así como aquí en la Ciudad de México donde hay casas o supuestas bodegas, talleres y se rentan y dentro son tomas clandestinas.

